Milano, carabinieri: "100 nuove unità in arrivo per colmare il deficit di organico"

“Cento nuovi carabinieri in arrivo per la sola provincia di Milano, a breve”. Lo ha detto il generale Riccardo Galletta, comandante interregionale carabinieri Pastrengo, a margine della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma, tenutasi alla caserma Montebello di Milano. Galletta ha riconosciuto l’esistenza di una carenza di organico, ma ha indicato scadenze precise per colmarla. Per il ruolo appuntati e carabinieri, il traguardo è fissato entro il 2026; per il ruolo marescialli, entro la fine del 2027. “Per quanto riguarda il ruolo appuntati e carabinieri entro il 26, grazie alle nuove assunzioni, noi satureremo l’organico – ha spiegato Galletta – E per quanto riguarda gli altri ruoli, in particolare quello dei marescialli, contiamo entro la fine del 2027 di avere ripianato completamente l’organico”. Il generale ha poi inquadrato il fenomeno del sotto organico: “La forza organica è sempre fluttuante, dipende da molteplici fattori, i congedamenti per esempio, quindi il turnover della forza è fisiologico – ha aggiunto – Ma noi prendiamo atto di questo impegno del Governo che peraltro si è tradotto in atti concreti nel voler ripianare l’organico generale”.