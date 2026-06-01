Ucraina, 6 persone sono rimaste ferite in un attacco russo a Odessa

Sei persone sono rimaste ferite in Ucraina un attacco notturno di droni russi a Odessa. Due persone sono state ricoverate in ospedale e le infrastrutture residenziali e industriali sono state colpite. Gli attacchi hanno colpito condomini, magazzini, un granaio e un edificio amministrativo non più funzionante. Gli sforzi per far fronte alle conseguenze dell’attacco sono stati ripetutamente interrotti da allarmi aerei, durante i quali si sono verificate nuove esplosioni. In queste stesse ore il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di avere “le prove di bimbi ucraini rapiti da Mosca e costretti a combattere”.