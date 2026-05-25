Iran, Tajani: “Spero accordo a breve, Italia farà la sua parte"

l ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un convegno alla Treccani, ha commenta l’accordo Usa-Iran in via di definizione. “Io mi auguro che si possa arrivare a un annuncio nel giro di poco tempo, così come ha detto anche il Segretario di Stato Rubio, dipende da loro, dai contenuti dell’accordo. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, abbiamo sempre detto, una volta che ci sia un cessate il fuoco duraturo, a partecipare anche a quella azione per garantire la libertà di navigazione con i nostri dragamine, che hanno una grande esperienza, per sminare lo stretto e poi per cercare di recuperare il tempo perduto, perché ci sono tante navi che devono passare, sia quelle petroliere, sia quelle che portano fertilizzanti, è fondamentale per tutto il sistema economico e credo che quando si riaprirà Hormuz ci sarà anche un alleggerimento del fardello che imprese e famiglie stanno pagando in Europa, in Italia, in Francia e in Germania. Continuiamo a monitorare la situazione sperando che la questione energetica si possa risolvere nel più breve tempo possibile”, ha dichiarato Tajani.

“Vediamo, vediamo se si andrà in Parlamento, quando ci sarà la reale possibilità di farlo, noi abbiamo già con il Ministro Crosetto informato, le commissioni congiunte di Camera e Senato di Esteri e Difesa, aspettiamo a vedere quando sarà operativo perché noi intendiamo partecipare a missioni, non di guerra assolutamente, sotto o la bandiera delle Nazioni Unite o la bandiera dell’Unione Europea o la bandiera di un accordo internazionale che raccolga molti Paesi”, ha aggiunto Tajani.