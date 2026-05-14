Cina-Usa, Xi Jinping: "Legami economici vantaggiosi per tutti e due"

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un vertice di alto profilo che dovrebbe includere colloqui su commercio, guerra in Iran, tecnologia e Taiwan. Durante i colloqui bilaterali, Xi ha detto a Trump che la Cina e gli Stati Uniti dovrebbero “lavorare insieme per affrontare le sfide globali e infondere maggiore stabilità nel mondo”. “Gli interessi comuni tra Cina e Stati Uniti superano le loro differenze”, ha affermato Xi. “Il successo di entrambi i paesi è un’opportunità reciproca, e la stabilità delle relazioni sino-americane è un bene per il mondo”. Ha ribadito di essere disposto a collaborare con Trump per gestire e guidare le relazioni e rendere il 2026 un “anno storico e iconico” nelle relazioni sino-americane.

Si prevedono pochi progressi durante il vertice in corso, che dovrebbe comunque contribuire a stabilizzare il rapporto spesso burrascoso tra le due superpotenze. Importanti dirigenti statunitensi provenienti dai settori della Big Tech e di Wall Street, dell’agricoltura e dell’aerospaziale, tra cui Tim Cook di Apple, Elon Musk di Tesla e Jensen Huang di Nvidia, accompagnano il presidente Donald Trump in questo viaggio. Trump è arrivato a Pechino nella tarda serata di mercoledì e dovrebbe ripartire venerdì, dopo un ultimo incontro privato con Xi.