Hantavirus, direttore Ceremi: "No rischi per chi ha avuto contatti con turista inglese"

“Il turista inglese non è contagioso, tutti quelli che hanno avuto contatti con lui in questi giorni non corrono rischi di contagio”. Lo ha detto il direttore del Centro Regionale per le Malattie Infettive, il Ceremi, Andrea Gori, nel corso del punto stampa sul caso del turista inglese – risultato negativo ai primi accertamenti sull’Hantavirus – in quarantena all’ospedale Sacco di Milano. “Nessuno può essere a rischio di contagio perché il paziente è negativo”, ha aggiunto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. “Resta in isolamento perché il rischio di poter manifestare la malattia è di 42 giorni”.