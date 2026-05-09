Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 9 maggio 2026

Ultima ora

Iran, Baghaei: "Nostra attenzione è sul porre fine alla guerra imposta dagli Usa"

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha affermato che la leadership del Paese è concentrata sulla fine definitiva della guerra con gli Stati Uniti e Israele.
La nostra proposta prevede che, sia sulla base del cessate il fuoco sia a seguito di esso, la guerra imposta debba terminare su tutti i fronti”, ha dichiarato in un’intervista.