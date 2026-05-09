Iran, Baghaei: "Nostra attenzione è sul porre fine alla guerra imposta dagli Usa"

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha affermato che la leadership del Paese è concentrata sulla fine definitiva della guerra con gli Stati Uniti e Israele.

“La nostra proposta prevede che, sia sulla base del cessate il fuoco sia a seguito di esso, la guerra imposta debba terminare su tutti i fronti”, ha dichiarato in un’intervista.