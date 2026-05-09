Agricoltura, Lollobrigida: "Non si è parlato di togliere sanzioni ai fertilizzanti russi"

Di togliere le sanzioni ai fertilizzanti russi: “Non ne abbiamo parlato. In questo momento non si parla di questo argomento”. A dirlo è Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare, a margine del convegno ‘Agricoltura, il futuro in cordo’ a Milano. Il ministro ha indicato invece le misure praticabili nell’immediato, a partire dalle tasse aggiuntive e dalla ricostruzione delle filiere interne di approvvigionamento. “Dobbiamo lavorare sulle tasse aggiuntive sui fertilizzanti, ricominciare a lavorare molto rapidamente sulla creazione di filiere di approvvigionamento, anche interne, alle quali abbiamo rinunciato per ragioni ideologiche che nel passato hanno condizionato le scelte europee, indebolendo l’Europa”, ha detto Lollobrigida. Ha poi citato il digestato come leva disponibile nell’immediato: “Permettere l’utilizzo del digestato, che è il frutto di un ciclo che si va a chiudere, riutilizzando elementi che possono servire ad abbattere i costi in agricoltura”. Sul capitolo sanzioni, il ministro ha ribadito che la precedenza va a quanto l’Europa può fare subito per agevolare gli imprenditori agricoli.