Marco Rubio a Roma, l'arrivo in Vaticano del segretario di Stato Usa

Marco Rubio è arrivato in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV. Il corteo che ha scortato il Segretario di Stato americano ha varcato il territorio della Santa Sede attraversando via della Conciliazione ed entrando dall’Arco delle Campane. Rubio è giunto in Vaticano poco prima delle 11:10. Dopo essere entrato nel territorio Vaticano, Rubio è giunto nel Cortile di San Damaso dove è stato accolto dal Prefetto della Casa Pontificia, monsignor Petar Rajic, e dal vigereggente padre Edward Daniang Daleng. Piccola curiosità, Rubio è entrato in Vaticano pochi secondi dopo l’uscita del premier polacco Donald Tusk che questa mattina ha incontrato Leone XIV.