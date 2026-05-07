Beccalossi, Gigi Maifredi alla camera ardente: "Piango l'amico con cui giocavo a carte, è stato un artista"

Gigi Maifredi, bresciano ed ex allenatore, era alla camera ardente di Evaristo Beccalossi, l’ex campione dell’Inter morto a 69 anni. “Io l’ho conosciuto di più come uomo che come calciatore, perché faceva parte della nostra compagnia e spesso veniva con noi a mangiare il venerdì, a giocare a carte. L’unico suo cruccio è non esser mai stato chiamato in Nazionale. Però io adesso sto piangendo l’amico e non il giocatore, lui era uno di noi. Lui è certamente stato un artista, io credo che lassù lo aspetteranno i Maradona e i Pelè. Da amante del calcio è un’ingiustizia che uno così non ha giocato in Nazionale però fa parte della vita ce ne sono tanti che possono avere delle delle recriminazioni perché il calcio non è una scienza esatta. Paragoni con i calciatori di oggi? Forse Yldiz, ma direi che Beccalossi è stato Beccalossi”.