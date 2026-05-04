Usa, sparatoria durante un raduno di giovani a Oklahoma: dieci persone in ospedale

Almeno 10 persone sono state portate in ospedale a seguito di una sparatoria avvenuta durante una festa in un lago vicino a Oklahoma City. La portavoce della polizia di Edmond, Oklahoma, Emily Ward, ha detto che le autorità hanno ricevuto numerose segnalazioni di spari contro un raduno di giovani vicino al lago Arcadia intorno alle 21. La portavoce ha detto che le vittime erano in varie condizioni. Arcadia Lake si trova a circa 13 miglia (21 chilometri) a nord di Oklahoma City, nel sobborgo di Edmond, una città di circa 100.000 abitanti. Il lago è un luogo popolare per picnic, campeggio, pesca e sport acquatici.