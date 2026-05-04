New York, l'ex sindaco Rudolph Giuliani ricoverato in condizioni critiche

L’ex sindaco di New York ed ex consigliere del presidente Donald Trump, Rudolph Giuliani, è in condizioni critiche ma stabili in ospedale. Lo ha riferito il suo portavoce Ted Goodman che non ha detto cosa sia accaduto all’81enne Giuliani che ha tenuto il suo spettacolo online, “America’s Mayor Live”, venerdì sera da Palm Beach, in Florida. Quando ha aperto lo spettacolo, Giuliani ha tossito e la sua voce sembrava più roca del solito. Ha osservato: “La mia voce è un po’ stanca, quindi non potrò parlare ad alta voce come faccio di solito, ma mi avvicinerò al microfono”. Giuliani è stato soprannominato “sindaco d’America” alla luce della sua leadership a New York dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001. In seguito è diventato per un certo periodo l’avvocato personale di Trump e un sostenitore vocale delle accuse di frode di Trump nelle elezioni del 2020, vinte dal democratico Joe Biden. Trump e i suoi sostenitori hanno perso dozzine di cause legali per frode, e numerosi riconteggi, revisioni e audit dei risultati elettorali non hanno evidenziato segni di illeciti o errori significativi.