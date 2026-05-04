Città del Capo, viaggio nel Parco di Table Mountain, dove i fiori estinti tornano a vivere

Il Parco Nazionale di Table Mountain, che si estende a sud lungo una penisola dalla Table Mountain, è un hotspot di biodiversità globale. Una lista di controllo recentemente aggiornata, pubblicata nel 2025, indica 2.785 specie di piante all’interno di quest’area di circa 250 chilometri quadrati. Si tratta di un numero di specie più elevato di quello riscontrato nell’insieme di alcuni paesi europei. Ma la lista di controllo evidenzia anche 261 specie a rischio di estinzione La Staavia dodii è una delle piante rare del Parco nazionale di Table Mountain. Una specie che ha beneficiato di interventi gestionali è l’Erica verticillata. Una volta estinto in natura, ora prospera all’interno del Parco Tokai, che fa parte del Parco nazionale di Table Mountain. Una delle maggiori minacce alla vegetazione del Parco nazionale di Table Mountain, nota come fynbos, sono le specie aliene. La nuova checklist ha individuato almeno 437 piante non autoctone nella penisola. Questo gruppo di lavoratori della ONG Sugarbirds sta rimuovendo gli stabilimenti di Port Jackson dall’area di Silvermine. Karen Engelbrecht dei Parchi Nazionali del Sud Africa spiega il motivo principale per cui questo lavoro ad alta intensità di manodopera è così importante.