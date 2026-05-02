Ucraina, Zelensky sente Fico: "Apprezziamo che la Slovacchia abbia adottato misure pro Kiev"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier slovacco Robert Fico hanno avuto un colloquio telefonico e hanno discusso della possibilità di incontrarsi. “Apprezziamo il fatto che la Slovacchia abbia adottato misure per sbloccare il pacchetto di aiuti europei a favore dell’Ucraina e il pacchetto di sanzioni contro la Russia. Abbiamo bisogno di mantenere solide relazioni bilaterali con la Slovacchia, anche quando sussistono effettivamente divergenze di opinione. Abbiamo discusso delle possibilità di incontrarci e collaborare a livello intergovernativo. Ho incaricato il mio team di definire tutti i dettagli”, ha detto il leader di Kiev.