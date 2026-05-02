Ucraina, attacco russo su Ternopil: almeno 12 feriti

Venerdì la città di Ternopil, in Ucraina, è stata colpita da almeno 36 droni russi. Sono state registrate lesioni a impianti industriali e infrastrutture civili, mentre una parte della città è rimasta senza elettricità a causa dei danni alle linee elettriche.

Secondo l’amministrazione militare regionale di Ternopil, almeno 12 persone sono rimaste ferite a seguito dell’attacco.