Libano, Israele rilascia video delle esplosioni nel sud del Paese

L’esercito israeliano ha diffuso un video che mostrerebbe l’esplosione di postazioni appartenenti al gruppo militante Hezbollah nel sud del Libano. Nel filmato si vedono dei soldati che sventolano una bandiera israeliana mentre camminano tra le macerie di uno stadio di calcio nella città di Bint Jbeil.

L’esercito di Tel Aviv ha dichiarato sul proprio sito web che l’aviazione militare “ha distrutto lo stadio dopo aver scoperto che era stato minato”.