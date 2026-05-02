Lecco, si tuffa nel Lago di Como e non riemerge: morto 15enne

Tragedia nel Lecchese dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita a Mandello del Lario dopo essersi tuffato nelle acque del Lago di Como senza riemergere. Il giovane stava trascorrendo una giornata con gli amici. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, 118 e una squadra di sommozzatori che ha individuato il corpo, privo di vita, sul fondale a circa 10 metri di profondità, e lo ha recuperato per affidarlo ai sanitari che ne hanno constatato il decesso. Nelle ricerche è stato impiegato anche l’elicottero ‘Drago 149’ in servizio presso la base di Malpensa.