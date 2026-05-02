Lavoro, Schlein: "Stop contratti precari. Vogliamo fare un accordo con imprese e sindacati"

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, a sostegno del candidato sindaco Giorgio Fede. “Appena arrivati al governo avremo il coraggio che è mancato a Meloni di approvare il salario mimino in un Paese che ha quattro milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano. Chiedetelo ai giovani, si formano con i sacrifici loro e delle loro famiglie ma davanti a un contratto precario e un salario da fame molto spesso partono per andare altrove, per costruirsi un futuro dignitoso”, ha detto la leader dem. “Questo con noi al governo cambierà. Faremo come la Spagna: un accordo con imprese e sindacati per ridurre i contratti precari”.