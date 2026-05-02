Iran, Trump: "Non gli si possono concedere armi nucleari"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito che l’Iran non può possedere armi nucleari. “Le userebbero molto rapidamente contro un posto chiamato Israele, le userebbero sul Medio Oriente e le userebbero sull’Europa”, ha detto Trump che poi ha aggiunto: “E immagino che noi saremmo i prossimi, e questo non accadrà”. Il capo della Casa Bianca ha rilasciato queste dichiarazioni durante un discorso tenuto alla cena del Forum Club of the Palm Beaches presso il Raymond F. Kravis Center for the Performing Arts.