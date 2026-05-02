Iran, Baghaei: "Negoziati con Usa non sono convenzionali, hanno un background sanguinoso"

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha definito i negoziati con gli Stati Uniti “non convenzionali” in un’intervista trasmessa giovedì. “Il problema della parte americana è che ha sempre cercato di imporre le proprie richieste più estreme durante i negoziati e nell’intero processo diplomatico, spingendo l’altra parte ad accettarle”, ha affermato Baghaei. “Si tratta di negoziati con un contesto molto sanguinoso“.

Intanto Donald Trump ha dichiarato di non essere “soddisfatto” dell’ultima proposta dell’Iran per porre fine alla guerra tra i due Paesi, respingendo il piano quasi subito dopo la sua presentazione. Tuttavia, non ha specificato quali fossero, a suo avviso, le carenze dell’ultima proposta.