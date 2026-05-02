Hobby Horsing, lo sport con i cavalli di stoffa: spettacolo ai campionati tedeschi

A Francoforte, in Germania, sono andati in scena i campionati tedeschi di Hobby Horsing. Questo sport è nato in Finlandia più di 20 anni fa e consiste nel cavalcare dei cavalli finti – formati da un bastone e da una testa di peluche – come se fossero veri. Il boom di popolarità però è arrivato durante la pandemia grazie ai social media. L’associazione tedesca di Hobby Horsing ha visto raddoppiare il numero dei suoi iscritti in due anni e ora conta 10.500 membri, principalmente ragazze di età compresa tra i 12 e i 14 anni.