Flotilla, Sanchez attacca Netanyahu: "La Spagna proteggerà sempre i propri cittadini"

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez attacca Israele dopo che l’Idf ha intercettato la Flotilla diretta verso la Striscia di Gaza. “Hanno rapito diversi cittadini che si trovavano sulla flottiglia diretta in Palestina per consegnare aiuti umanitari e continuare a ricordare al mondo che ci sono persone che soffrono a Gaza, in Cisgiordania e in tutta la Palestina”, ha detto Sanchez che poi si è rivolto al primo ministro Benjamin Netanyahu: “La Spagna proteggerà sempre i propri cittadini; la seconda, che difenderemo sempre il diritto internazionale, e questa è l’ennesima violazione del diritto internazionale; e la terza, che esigiamo il rilascio del cittadino spagnolo che è stato illegalmente rapito dal governo di Netanyahu“.