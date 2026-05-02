Cina, squadra di vigili-robot dirige il traffico durante le feste dell'1 maggio

Vigili urbani che dirigono il traffico a Hangzhou, in Cina. A partite da venerdì primo maggio sono stati dispiegati in tutta la città 15 umanoidi per agevolare il lavoro durante i cinque giorni di festa. Essendo la prima squadra di robot dedicata alla gestione del traffico del Paese, questa speciale “forza di polizia” mira ad alleggerire la pressione sugli agenti umani migliorando al contempo l’esperienza di milioni di cittadini e vacanzieri. I pedoni che si avvicinano ai robot possono interagire con essi tramite una semplice interfaccia touch-screen. Dotati di algoritmi di riconoscimento visivo ad alte prestazioni, i robot sono in grado di identificare le violazioni del codice della strada più comuni. Quando vengono rilevate delle infrazioni, il robot emette dei richiami verbali cortesi ma decisi.