Cina, a Chengdu tutti vanno pazzi per l'asilo per cani: dallo scuolabus alle merende personalizzate

Un asilo per cani a Chengdu, in Cina, è diventato virale grazie ai suoi servizi speciali e all’assistenza giornaliera che mette a disposizione dei clienti: dal servizio di trasporto con scuolabus ad aggiornamenti in tempo reale e merende personalizzate. Questo tipo di attività risponde alle esigenze di molte persone che non riescono a prendersi cura dei propri animali domestici durante tutta la giornata. Secondo la signora Li, direttrice dell’asilo, la maggior parte dei clienti sono donne di età compresa tra i 25 e i 40 anni che attribuiscono grande importanza alla qualità della vita dei propri cani.