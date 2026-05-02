Caso plasma nelle Marche, Piergallini: "Se Giunta boccia commissione d'inchiesta è per nascondere la verità"

Il vicepresidente del consiglio regionale delle Marche Enrico Piergallini torna a parlare del cosiddetto “Plasmagate“, la vicenda che ha travolto la Regione con circa 300 sacche di plasma buttate solo a marzo. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha quindi dato il via libera procedurale per l’istituzione di una commissione d’inchiesta dedicata al caso, richiesta dai gruppi di opposizione. “Non vedo perché questa questione del plasma buttato nella spazzatura, che ha avuto un eco così grande e che è così eticamente e moralmente inaccettabile, non debba avere la sua commissione d’inchiesta. Bocciarla sarebbe come voler nascondere qualcosa“, ha detto Piergallini dopo l’intervento della segretaria del Pd Elly Schlein a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.