Carlo III a Bermuda per la sua prima visita da re in un territorio britannico d’oltremare

Venerdì re Carlo III d’Inghilterra è stato ricevuto dal Reggimento Reale di Bermuda all’inizio della sua storica visita in solitaria all’arcipelago. Assente la regina Camilla, ripartita per Londra giovedì dopo il viaggio negli Stati Uniti.

Per il sovrano si tratta della prima visita in un territorio britannico d’oltremare in qualità di re. Dopo il benvenuto ufficiale, Carlo III ha visitato la chiesa di St. Peters, dove è stato accolto dal vescovo e dal parroco locale. Si è poi recato al Keep Yard del Royal Naval Dockyard, dove ha incontrato gli artisti della National Gombey Dance Troupe, prima di visitare una mostra al Museo Nazionale.

Il sovrano ha concluso la giornata a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera per ascoltare una presentazione sugli sforzi volti a proteggere l’ambiente marittimo e la sicurezza dell’arcipelago.