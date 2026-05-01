Istanbul, disordini vicino piazza Taksim per la festa del Primo Maggio: arrestati 15 manifestanti

La polizia ha arrestato almeno 15 manifestanti che venerdì stavano cercando di raggiungere piazza Taksim a Istanbul, epicentro delle proteste del 2013, nonostante il divieto del governo. Molti altri si sono scontrati con decine di agenti antisommossa impedendo loro di raggiungere la piazza. “Ovunque c’è Taksim (piazza), ovunque c’è resistenza”, hanno gridato i manifestanti mentre si scontravano con la polizia. Il governo turco ha da tempo dichiarato che la piazza è interdetta alle manifestazioni per motivi di sicurezza, ma alcuni partiti politici e sindacati hanno promesso di marciare lì. Il 1° maggio è un giorno festivo in molti paesi per celebrare la Giornata internazionale dei lavoratori, o Festa del lavoro, quando i sindacati dei lavoratori tradizionalmente si radunano attorno a salari, pensioni, disuguaglianza e questioni politiche più ampie. Le manifestazioni si sono svolte da Seul, Sydney e Giakarta in molte capitali e città europee degli Stati Uniti e dei paesi dell’America Latina.