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venerdì 1 maggio 2026

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Gerusalemme, suora aggredita vicino alla Tomba di David: arrestato 36enne

LaPresse
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La polizia israeliana ha arrestato un 36enne ripreso in un video mentre aggrediva una suora vicino alla Città Vecchia di Gerusalemme. Gli agenti hanno riferito che l’uomo, ancora senza nome, è stato arrestato dopo l’attacco di mercoledì vicino alla Tomba di David – un luogo sacro fuori dalla Porta di Sion, nella parte meridionale della Città Vecchia – “con l’accusa di attacco a sfondo razziale”, ed è rimasto in custodia. Il video della polizia mostra la suora spinta a terra e l’aggressore che indossava lo tzitzit, un indumento intimo con frange indossato da alcuni ebrei osservanti. La Città Vecchia di Gerusalemme est, annessa a Israele, è un’enclave secolare fortificata costruita su millenni di storia e sede di alcuni dei luoghi più sacri per ebrei, cristiani e musulmani. Si tratta di un punto critico di tensione poiché l’accesso e la proprietà dei siti sono profondamente intrecciati con le rivendicazioni storiche e politiche che sono al centro del conflitto israelo-palestinese. I gruppi religiosi hanno documentato un aumento di atti di molestie e violenze contro i pellegrini cristiani e il clero, nonché contro i residenti cristiani palestinesi, comprese aggressioni e sputi, spesso da parte di studenti della yeshivah ebrei ultra-ortodossi.