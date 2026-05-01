Gerusalemme, suora aggredita vicino alla Tomba di David: arrestato 36enne

La polizia israeliana ha arrestato un 36enne ripreso in un video mentre aggrediva una suora vicino alla Città Vecchia di Gerusalemme. Gli agenti hanno riferito che l’uomo, ancora senza nome, è stato arrestato dopo l’attacco di mercoledì vicino alla Tomba di David – un luogo sacro fuori dalla Porta di Sion, nella parte meridionale della Città Vecchia – “con l’accusa di attacco a sfondo razziale”, ed è rimasto in custodia. Il video della polizia mostra la suora spinta a terra e l’aggressore che indossava lo tzitzit, un indumento intimo con frange indossato da alcuni ebrei osservanti. La Città Vecchia di Gerusalemme est, annessa a Israele, è un’enclave secolare fortificata costruita su millenni di storia e sede di alcuni dei luoghi più sacri per ebrei, cristiani e musulmani. Si tratta di un punto critico di tensione poiché l’accesso e la proprietà dei siti sono profondamente intrecciati con le rivendicazioni storiche e politiche che sono al centro del conflitto israelo-palestinese. I gruppi religiosi hanno documentato un aumento di atti di molestie e violenze contro i pellegrini cristiani e il clero, nonché contro i residenti cristiani palestinesi, comprese aggressioni e sputi, spesso da parte di studenti della yeshivah ebrei ultra-ortodossi.