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giovedì 30 aprile 2026

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Usa, Trump e Melania salutano Carlo e Camilla alla fine della visita alla Casa Bianca

LaPresse
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“Abbiamo bisogno di più persone così nel nostro Paese”. Lo ha detto Donald Trump rivolto ai giornalisti, poco dopo il commiato ufficiale alla Casa Bianca per re Carlo e la regina Camilla. La coppia reale, che ieri ha visitato New York, è ora diretta in Virginia per un evento celebrativo dei 250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza. Trump e la first lady Melania hanno salutato gi ospiti reali dal South Portico della Casa Bianca.”Godetevi la Virginia”, ha affermato Melania Trump rivolta ai reali.