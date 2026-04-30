Usa, Trump e Melania salutano Carlo e Camilla alla fine della visita alla Casa Bianca

“Abbiamo bisogno di più persone così nel nostro Paese”. Lo ha detto Donald Trump rivolto ai giornalisti, poco dopo il commiato ufficiale alla Casa Bianca per re Carlo e la regina Camilla. La coppia reale, che ieri ha visitato New York, è ora diretta in Virginia per un evento celebrativo dei 250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza. Trump e la first lady Melania hanno salutato gi ospiti reali dal South Portico della Casa Bianca.”Godetevi la Virginia”, ha affermato Melania Trump rivolta ai reali.