Un'eclissi lunare totale oscura la notte in Medio Oriente

Un’eclissi lunare totale soprannominata “luna di sangue” per la sua tonalità rossastra si è verificata nella notte tra domenica e lunedì, in Medio Oriente. Si tratta del secondo caso dall’inizio del 2026. Gli abitanti di Dubai, Gerusalemme e Baghdad hanno potuto godere di una vista privilegiata, mentre l’ombra della Terra oscurava la luna piena dello scorso fine settimana. Lo spettacolo è durato poco meno di un’ora e mezza, mentre l’intero fenomeno si è protratto per oltre cinque ore.

Tra due settimane avverrà invece un’eclissi solare parziale che sarà visibile dalla Nuova Zelanda, da una striscia dell’Australia e dall’Antartide.