Londra, Starmer incontra i soccorritori intervenuti dopo l'accoltellamento di due ebrei

Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha incontrato a Londra i membri dei servizi di sicurezza Shomrim e il personale delle ambulanze, dopo il doppio accoltellamento ai danni di due ebrei di 34 e 76 anni. “Un attacco alla nostra comunità ebraica è un attacco a tutti noi”, aveva detto il premier dopo l’accaduto, che ha suscitato paura e indignazione in tutto il Regno Unito. I due cittadini feriti sono in condizioni stabili, ma ciò non ha ridimensionato la rabbia della cittadinanza, secondo cui il governo non sta affrontando l’antisemitismo. Starmer è stato quindi contestato dai manifestanti mentre incontrava gli operatori della sicurezza e del servizio di ambulanza.