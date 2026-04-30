Londra, Starmer fischiato al suo arrivo sul luogo dell'accoltellamento ai danni di due ebrei

Giovedì l’auto del primo ministro britannico Keir Starmer è stata accolta da fischi e urla di disapprovazione al suo arrivo nel nord di Londra, dove si è recato per visitare il luogo in cui mercoledì sono stati accoltellati due cittadini di origine ebrea di 34 e 76 anni. Il premier è stato fischiato da circa 100 manifestanti che reggevano cartelli con la scritta “Keir Starmer, Jew harmer” (Keir Starmer, nemico degli ebrei). Il suo governo aveva precedentemente stanziato 25 milioni di sterline per aumentare le pattuglie di polizia e la protezione intorno a sinagoghe, scuole e centri comunitari dopo l’incidente, che segue una serie di attacchi incendiari contro diversi siti ebraici. Per l’attentato di ieri la polizia ha arrestato un uomo di 45 anni con l’accusa di tentato omicidio.