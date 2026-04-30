Londra, Banksy rivendica la scultura 'montata' nella zona di St James's

Una scultura nel centro di Londra raffigurante un uomo che scende a grandi passi da un piedistallo con il volto nascosto da una bandiera svolazzante, è stata rivendicata giovedì da Banksy. La statua, che reca la firma dell’artista incisa sul piedistallo, ha attirato curiosi nella zona di St James’s, a Westminster. Giovedì Banksy ha caricato un video sul suo account Instagram che mostrava come sono stati eretti il piedistallo e la statua. Banksy, che non ha mai confermato la sua identità completa, ha iniziato la sua carriera dipingendo con bombolette spray gli edifici di Bristol, in Inghilterra, ed è diventato uno degli artisti più famosi al mondo per le sue opere dal forte contenuto politico.