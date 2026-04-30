Global Sumud Flotilla, Open Arms: "L'Ue sa cosa accade e non interviene"

La Global Sumud Flotilla “è stata intercettata dalla marina israeliana e perseguitata da droni a 670 miglia dalle loro acque territoriali, in zona Search and Rescue (Sar) di responsabilità greca, mentre Frontex osservava dall’alto. Questa è pirateria e avviene in una zona Sar europea, a sole 45 miglia dalla Grecia. Cosa fa l’Europa?“. E’ quanto denuncia Oscar Camps, fondatore di Open Arms, ong che partecipa alla missione. La ong ha rimarcato che le forze israeliane hanno intercettato, abbordato e sequestrato almeno 21 delle 57 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, a 1.100 chilometri da Gaza, in acque internazionali a circa 45 miglia nautiche a ovest dell’isola greca di Kythira. Nonostante sia stato lanciato un SOS, la guardia costiera di Atene non ha adempiuto al proprio obbligo di prestare soccorso. “I principi più elementari del diritto marittimo e internazionale sono stati violati senza alcun intervento da parte dell’Ue“, ha affermato Camps. “L’Ue lo sa, sta accadendo nella sua zona e non interviene. Frontex è stato testimone di ciò che sta succedendo. Le Nazioni Unite tacciono, mentre ci sono persone in pericolo in alto mare. Qui non stiamo parlando di politica, stiamo parlando di vite e della poca umanità che resta a questa Unione europea“.