Germania, Merz visita il campo di addestramento di Münster

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ribadito l’impegno della Germania nei confronti della NATO e del partenariato transatlantico con gli Stati Uniti durante la visita alle truppe in un’area di addestramento giovedì. Presso il campo di addestramento di Münster, Merz, vestito in uniforme militare, ha parlato con i giornalisti e ha incontrato i soldati, salendo su un carro armato insieme alle truppe. “Ciò che la Bundeswehr sta realizzando qui a Münster non è solo impressionante, ma rappresenta anche un contributo importante e indispensabile a una NATO forte e unita”, ha affermato Merz.