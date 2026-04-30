Catania, vendevano prodotti contraffatti online: la gdf interviene durante la diretta streaming

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nel corso di un’attività investigativa finalizzata al contrasto del “mercato del falso” e dell’abusivismo commerciale, svolta anche mediante il monitoraggio del web, hanno individuato l’esistenza di un profilo su un noto social network utilizzato per la vendita di prodotti di prestigiosi marchi, nazionali ed esteri, contraffatti e a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato. Gli uomini delle Fiamme Gialle intervenendo durante in diretta streaming sono riusciti a individuare i gestori del profilo social e a localizzare il magazzino, situato all’interno di un cortile nella loro disponibilità a San Cristoforo, rione storico nel centro di Catania. I prodotti venivano mostrati e venduti attraverso “mercatini telematici”. I due responsabili sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.