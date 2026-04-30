1 maggio, Mattarella: "Morti su lavoro sono un tributo inaccettabile"

“Tra luoghi di lavoro e in itinere, sono oltre mille le vite spezzate ogni anno. Nel ricordarle, rinnovando la vicinanza alle famiglie delle vittime, ribadiamo che si tratta di un tributo inaccettabile. La lotta alle incurie, all’illegalità, alle imprudenze deve coinvolgere tutti. Sono le cronache a intimarci che ciò che facciamo non è ancora abbastanza per tutelare la salute di chi lavora. Imprenditori, lavoratori, istituzioni, società. Deve migliorare l’organizzazione, il rispetto delle regole, la cultura della sicurezza comune“. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla celebrazione della Festa del lavoro all’auditorium dello stabilimento Piaggio di Pontedera (Pisa).