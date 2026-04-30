1 maggio, Mattarella: "Lavoro delle donne e giovani sono le criticità su cui concentrarsi"

“Potremmo intendere i punti maggiormente critici del nostro mercato del lavoro come potenzialità ancora inespresse, come riserve a cui attingere per dare nuovo impulso alla società e all’economia italiana. Certamente la prima di queste leve su cui concentrarsi è il lavoro delle donne. L’occupazione femminile in Italia è anch’essa cresciuta negli ultimi anni, raggiungendo tassi che per noi costituiscono un primato. Tuttavia resta consistente il gap da colmare rispetto alla media europea. Il divario di genere, che emerge non soltanto dai tassi di occupazione ma anche dalla disparità che perdura nelle retribuzioni e nelle carriere, va colmato con un complesso di interventi e attenzioni: sui fattori strutturali e sui contesti territoriali, ma anche sulla qualità del lavoro e sui servizi per favorire la conciliazione con gli altri impegni di vita”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla celebrazione della Festa del lavoro nell’auditorium dello stabilimento Piaggio di Pontedera (Pisa). “L’altro punto critico da intendere come ‘riserva’ di potenziale sviluppo è il lavoro dei giovani”, ha aggiunto il Capo dello Stato. “Ancora troppo alta l’età di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Nella nostra società i giovani sono poco ascoltati. C’è una scarsa attenzione alla loro maturazione e alla loro indipendenza. Se guardiamo ai lavoratori definiti ‘indipendenti’ che lavorano per un solo datore – insomma lavoratori autonomi senza autonomia – scopriamo che la parte più consistente è formata proprio da under 30. Sono numerosi i ragazzi ben istruiti che lasciano il nostro Paese per lavorare all’estero. Sono più di quelli che vengono in Italia. Nell’interesse del Paese questa tendenza va invertita“, ha concluso il capo dello Stato.