25 Aprile, Palazzo Madama apre ai cittadini per la mostra ‘Il volto delle Donne'

In occasione della Festa della Liberazione, apertura straordinaria al pubblico di Palazzo Madama con un percorso tra arte e storia al femminile. Protagonista la mostra ‘Il volto delle donne’, allestita nella Sala Maccari, che riunisce capolavori di artiste come Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana e Rosalba Carriera, provenienti dai principali musei italiani. Un viaggio che parte dal Quattrocento, quando le prime pittrici iniziano a ritagliarsi spazio in un mondo dominato dagli uomini, fino all’Ottocento, con una presenza femminile sempre più riconosciuta nelle accademie e nelle reti artistiche europee. Accanto al percorso artistico, una sezione dedicata alle 21 Madri Costituenti elette nel 1946, simbolo del contributo femminile alla nascita della Repubblica.