Usa, piccolo aereo si schianta in un parcheggio in California

(LaPresse) – Nella giornata di lunedì un pilota di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo che il suo piccolo aereo è precipitato nel parcheggio del negozio O’Reilly Auto Parts a Pacoima, nel nord di Los Angeles. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 del mattino e il pilota è stato estratto dal velivolo e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è in condizioni critiche. Le autorità confermano che l’uomo era l’unica persona a bordo e non sono stati riportati altri feriti. L’aereo avrebbe urtato delle linee ad alta tensione prima dell’impatto.