Usa, Kamala Harris: "Trump ci ha reso inaffidabili agli occhi dei nostri alleati"

Kamala Harris critica Donald Trump, a suo dire responsabile di aver reso gli Stati Uniti “inaffidabili” agli occhi degli alleati. “Abbiamo a che fare con l’amministrazione presidenziale più corrotta, spietata e incompetente della storia degli Usa”, ha detto l’ex vicepresidente statunitense al Michigan Democratic Women’s Caucus, a Detroit. “Ha eroso qualsiasi influenza avessimo per poter intervenire su determinate questioni”, ha aggiunto la rappresentante dem che poi ha assicurato: “Vinceremo le elezioni di midterm ma sarà difficile”.