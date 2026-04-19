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domenica 19 aprile 2026

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Messico, va in scena il torneo di Ulama: uno degli sport più antichi del mondo

LaPresse
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L’Ulama, un antico gioco con la palla mesoamericano di oltre 3500 anni fa, sta riscuotendo un grande successo in Messico. Giovani e adulti stanno cercando di riportarlo in auge e per questo hanno organizzato un torneo con più di 30 squadre provenienti da tutto il Paese. Prima dell’inizio delle partite, nella Capitale, i giocatori hanno indossato abiti tradizionali e si sono esibiti in una danza. L’Ulama, inoltre, è diventato noto al pubblico internazionale soprattutto grazie al cartone animato DreamWorks ‘La strada per El Dorado’ (2000).