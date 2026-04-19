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domenica 19 aprile 2026

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Mamdani e Obama, il loro primo incontro in un asilo nido di New York

LaPresse
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L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha incontrato per la prima volta il sindaco di New York Zoran Mamdani in un asilo nido. Hanno letto delle storie ai bambini e hanno cantato insieme a loro, regalando ai piccoli un momento unico che non potranno dimenticare. L’ex capo della Casa Bianca e il primo cittadino della Grande Mela si sono visti poco più di una settimana dopo che Mamdani ha festeggiato i suoi primi 100 giorni in qualità di sindaco di NYC. Obama, in carica per due mandati a Washington e portabandiera del Partito Democratico, si è offerto di fare da consulente per Mamdani, 34 anni, giovane, carismatico e progressista, emerso recentemente nella politica statunitense.