Mamdani e Obama, il loro primo incontro in un asilo nido di New York

L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha incontrato per la prima volta il sindaco di New York Zoran Mamdani in un asilo nido. Hanno letto delle storie ai bambini e hanno cantato insieme a loro, regalando ai piccoli un momento unico che non potranno dimenticare. L’ex capo della Casa Bianca e il primo cittadino della Grande Mela si sono visti poco più di una settimana dopo che Mamdani ha festeggiato i suoi primi 100 giorni in qualità di sindaco di NYC. Obama, in carica per due mandati a Washington e portabandiera del Partito Democratico, si è offerto di fare da consulente per Mamdani, 34 anni, giovane, carismatico e progressista, emerso recentemente nella politica statunitense.