Bulgaria, urne aperte nel Paese per l'ottava volta in cinque anni

Oggi i cittadini bulgari si recheranno alle urne per l’ottava volta in cinque anni, nella speranza di eleggere un parlamento in grado di risolvere la lunga situazione di stallo politico che affligge il Paese balcanico. Il favorito, l’ex presidente Rumen Radev, è a capo di una coalizione di centrosinistra di recente formazione, Bulgaria Progressista. Si è dimesso dalla presidenza a gennaio, pochi mesi prima della fine del suo secondo mandato, per candidarsi alla guida del governo come primo ministro. Le elezioni anticipate seguono le dimissioni del governo a guida conservatrice, avvenute lo scorso dicembre in seguito alle proteste nazionali che hanno portato centinaia di migliaia di persone, soprattutto giovani, in piazza. I manifestanti chiedevano una magistratura indipendente per contrastare la corruzione dilagante. Dal 2021, la Bulgaria, nazione di 6,5 milioni di abitanti, è alle prese con parlamenti frammentati che hanno prodotto governi deboli, nessuno dei quali è riuscito a sopravvivere più di un anno prima di essere rovesciato da proteste di piazza o accordi sottobanco.