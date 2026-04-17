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venerdì 17 aprile 2026

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Libano, Nazioni Unite: "Non esiste soluzione militare a questo conflitto"

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Le Nazioni Unite hanno accolto con favore l’annuncio fatto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump di un cessate il fuoco tra Libano e Israele, affermando che l’organizzazione mondiale “rimane pronta a sostenere questi sforzi e continua a sollecitare la piena attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza”, ha detto il portavoce dell’ONU Stéphane Dujarric, secondo cui la piena attuazione della misura è “un passo verso un cessate il fuoco permanente e una soluzione a lungo termine del conflitto”.