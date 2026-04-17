Droga, scoperti 65 kg di cocaina nascosti in una cassettiera in un container del porto

Un maxi sequestro di cocaina è stato effettuato nel porto della Spezia. Scoperti 65 kg di cocaina purissima per un valore di circa 2 milioni di euro. In azione il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza della Spezia. Lo stupefacente, suddiviso in 56 panetti, era nascosto all’interno di un container che trasportava ufficialmente articoli di mobilio e arredi per la casa in legno pregiato. Al momento del controllo il personale dell’Agenzia e i finanzieri del gruppo La Spezia si sono insospettiti. Sia per la provenienza del carico, sia per il fatto che l’indirizzo di destinazione finale, fuori dal territorio spezzino, non avesse alcuna attinenza con la tipologia di merce dichiarata all’importazione. A seguito di una precedente analisi con lo scanner, che ha dato esito negativo, gli agenti hanno proceduto a una accurata ricognizione fisica del container. Anche con l’ausilio di un’unità cinofila in forza al reparto del Corpo. L’ispezione ha permesso di scorgere, sul fondo di una cassettiera in legno, una struttura in ferro anomala rispetto alla fattura del mobile. Lo smontaggio del manufatto ha rivelato la presenza di due contenitori sigillati in ferro e rivestiti in piombo. Una volta tagliati con una smerigliatrice angolare, hanno permesso il rinvenimento di 56 panetti di cocaina, immersi in una polvere speziata nel tentativo di sfuggire ai controlli.