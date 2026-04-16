Roma, la moglie di Tinto Brass: "Prigionieri in casa da 4 mesi, situazione insostenibile"

Una “situazione insostenibile” che va avanti ormai da quasi quattro mesi. Così Caterina Varzi, moglie di Tinto Brass, descrive lo stato d’animo suo e del regista dopo la frana che l’8 gennaio ha isolato il borgo in cui vivono, Isola Farnese a Roma. “Sono residente del borgo, che è isolato da quattro mesi. Questo è l’unico accesso per entrare nel borgo, è una pertinenza privata che appartiene al castello -spiega Caterina Varzi a LaPresse-. Riusciamo a entrare grazie alla disponibilità del proprietario del castello e grazie anche alla scala metallica realizzata dal Comune. Non ci sono altre possibilità per accedere al borgo, sono quattro mesi che viviamo in una situazione insostenibile”, sottolinea. “Se ci dovesse essere una emergenza per il momento sembra percorribile una via individuata come percorso alternativo. Non abbiamo certezze sulla messa in sicurezza della strada perché alle nostre domande a riguardo l’amministrazione non ha risposto”, evidenzia ancora. Il regista e la moglie non sono gli unici a vivere questa situazione di disagio: “Siamo così dall’8 gennaio, con un aggravamento della frana il 29 gennaio. Quindi, chiusura totale che vuol dire che non siamo più potuti uscire con le nostre macchine dal borgo”, spiega Laura, un’altra residente del borgo. “Abbiamo difficoltà per portare su la spesa e per i bambini che vanno a scuola con zaini molto pesanti da portare. Abbiamo dovuto fare anche delle scelte e delle rinunce scolastiche, qualche volta entrate in ritardo e uscite anticipate. Questo ha aggravato tutta la situazione. Siamo in attesa di questa ordinanza, speriamo che sia definitiva e che ci permetta di tornare alla vita normale. Stiamo facendo anche il possibile per collaborare con le istituzioni. Noi ci siamo, collaboriamo, ma siamo anche pronti per tornare alla vita normale”.