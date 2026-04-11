Iran, Netanyahu: "La campagna non è finita, ma abbiamo ottenuto risultati storici"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la guerra contro l’Iran, recentemente interrotta, ha portato a ”risultati storici” per il Paese. Parlando in un video discorso accanto a una mappa, il premier ha detto di aver provato “la pelle d’oca” quando Israele ha infranto “la barriera della paura” di operare all’interno dell’Iran. I commenti arrivano mentre gli Stati Uniti e l’Iran hanno avviato in Pakistan i negoziati faccia a faccia, pochi giorni dopo l’annuncio di una fragile tregua di due settimane.