Roma, al via le celebrazioni per il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia

Si è svolta oggi, venerdì 10 aprile, in piazza del Popolo a Roma la festa per i 174 anni della Polizia di Stato. La cerimonia ha visto la partecipazione delle più alte cariche istituzionali, politiche, militari, sindacali e giudiziarie. Oltre alla lettura dei saluti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal podio hanno parlato personalmente il capo della polizia Vittorio Pisani e il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. La cerimonia si è conclusa con l’esposizione del tricolore dalla terrazza del Pincio, mentre un coro di bambini cantava l’inno d’Italia.