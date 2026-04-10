Piantedosi ai 174 anni della Polizia di Stato: “La minaccia anarchica eversiva è reale”

In occasione dei 174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, che oggi festeggia l’anniversario con una cerimonia nazionale a Roma, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto il punto sulla sicurezza in Italia. Tra i temi toccati, il capo del Viminale si è soffermato sul mondo anarchico.

“Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare in fretta: è la conferma che la minaccia eversiva è reale, presente, attiva. È fondamentale il ruolo nella prevenzione e nella tutela degli obiettivi sensibili”, ha aggiunto.

Il punto su sbarchi e rimpatri

Prima ancora, Piantedosi ha snocciolato una serie di dati sugli sbarchi di migranti. “Abbiamo ereditato una situazione complicata, ma siamo riusciti a diminuire gli sbarchi del 37% rispetto al 2022. I numeri di questi primi tre mesi dell’anno ci confermano un’ulteriore diminuzione di più del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Siamo sulla strada giusta”, ha dichiarato il ministro. “Anche sui rimpatri i numeri parlano chiaro: nel 2025 oltre il 50% in più rispetto al 2022, con una crescita ulteriore del 20% quest’anno”.