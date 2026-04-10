Cina, Xi ha incontrato a Pechino la leader dell'opposizione di Taiwan

Il presidente della Repubblica Popolare Cinese , Xi Jinping, ha incontrato a Pechino la leader dell’opposizione di Taiwan, Cheng Li-wun. Cheng è la prima presidente del Kuomintang, partito che punta alla riunificazione, a visitare la Repubblica Popolare nell’ultimo decennio. La delegazione ha visitato la provincia di Jiangsu e Shanghai prima di arrivare nella capitale. “Lavorare per rafforzare gli scambi e il dialogo, cercare la pace per entrambe le sponde dello Stretto” ha detto Xi. “Entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan dovrebbero pianificare e istituire ulteriormente meccanismi istituzionalizzati e sostenibili per il dialogo e la cooperazione” le parole, invece, di Cheng Li-wun.